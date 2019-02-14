Военные специалисты покидают Бурейское водохранилище

Военные специалисты, принимавшие участие в ликвидации схода горных пород в районе Бурейского водохранилища, возвращаются в пункты постоянной дислокации. Также вывезены боеприпасы и взрывчатка.

Сейчас проводятся работы по сворачиванию полевого лагеря,сообщает "Россия 24". В нем во время проведения работ проживали более 200 человек.

Инженерным войскам удалось провести уникальную операцию по восстановлению гидрологического режима Бурейского водохранилища и одноименной ГЭС. К выполнению задач привлекли около 500 человек и 43 единицы военной и специальной техники. В том числе вертолеты и снегоходы.

ЧП произошло в декабре 2018 года. Скальный массив обрушился в Бурейское водохранилище. Из-за этого возникла серьезная угроза затопления близлежащих населенных пунктов весной во время половодья. Сейчас, после завершения операции, опасности для жителей больше нет.