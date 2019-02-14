Для операторов научных рот в технополисе "Эра" созданы все условия

Перспективы развития первого в стране военного инновационного технополиса "Эра" обсуждали в Анапе.

Технополис открыли прошлой осенью. Сейчас там работают десятки предприятий ОПК, созданы четыре научные роты, сообщает "Россия 24".

В технополис приехал вице-премьер Юрий Борисов. На совещании он отметил, что в "Эре" — лучшие условия для исследований. Разработки ведутся сразу по нескольким направлениям.

"Условия здесь созданы просто шикарные, с точки зрения быта, проживания операторов научных рот. И для проведения научных исследований лаборатории, которые, конечно, еще будут развиваться, оснащаться, и в первую очередь это будет нагрузка на предприятия ОПК, потому что основная выгода как раз для них", — сказал Борисов.