Президенты России, Турции и Ирана обсудят совместные действия в Сирии

Трехсторонние переговоры по Сирии пройдут сегодня в Сочи. Президенты России, Турции и Ирана обсудят новые совместные действия для урегулирования кризиса в арабской республике.

Среди тем встречи — формирование конституционного комитета страны, обстановка в Идлибе и на землях курдов на северо-востоке Сирии.

Также Владимиру Путину, Реджепу Тайипу Эрдогану и Хасану Роухани предстоит уделить внимание ситуации, связанной с планируемым выводом войск США из республики и другим острым вопросам. Этот саммит станет уже четвертым по счету.

Сегодня в Сочи начинается и Российский инвестиционный форум. Главной темой обсуждений станут национальные проекты. Ожидается, что в этом году на форуме подпишут более 500 деловых соглашений на общую сумму 800 миллиардов рублей.