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Конфликт в Сирии 46 минут назад

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14 февраля 201905:54

Каски раскололись: в Великобритании признали вину за химические постановки

Журналист "Би-би-си" признался, что ролик из сирийской Думы — постановка. Видео снимали так называемые "Белые каски" якобы после химической атаки в апреле 2018 года. О том, что запись является дезинформацией, сотрудник телеканала написал в своем "Твиттере".

По его словам, зарин, о котором рассказывают, не использовался. Применили ли какой-либо другой газ, выясняют эксперты Организации по запрещению химического оружия. Расследование длилось более полугода.

"После почти шести месяцев расследования я могу доказать без тени сомнения, что сцена в госпитале Думы была постановочной. И смертельных случаев там не было, — заявил продюсер британского телеканала Риам Далати. — Одним из трех или четырех человек, снимавших в госпитале, был доктор Абу Бакр Ханан, "жестокий и хитрый" доктор, связанный с террористами. По их легенде, там "не хватало докторов", но вот он снимает и совсем не принимает участие в спасении".

Постановочные провокации в Сирии по заказу Запада стали прибыльной индустрией. О том, как рождались многочисленные дезинформационные видео в Сирии, рассказали сами участники кинопостановок:

 

Об информационных подлогах "Белых касок" — небольшая подборка интересных сюжетов:

 

Удар по репутации "Белых касок": лидер Pink Floyd разоблачил их сирийские фейки (апрель 2018)

Шведские врачи уличили "Белые каски" в фейковом видео о химатаке (апрель 2017)

Боевики нахимичили: Москва обвинила "Белые каски" в новой инсценировке (апрель 2017)

50 оттенков белого. Специальный репортаж (декабрь 2016)

"Зверства" армии САР в Алеппо: "Белые каски" попались на черной лжи (декабрь 2016)

"Белые каски" в Сирии снова попались на откровенном фейке (ноябрь 2016)

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