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Инвестфорум в Сочи - 2019 1 час назад

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14 февраля 201907:06

На инвестиционном форуме в Сочи подпишут более 500 соглашений

Российский инвестиционный форум открывается в четверг в Сочи. Участники планируют подписать более 500 соглашений на 800 миллиардов рублей. Также на форуме обсудят реализацию национальных проектов и будущее умных городов.

Плавильным котлом для предпринимателей, представителей власти, различных экспертов, а также актуальных теорий экономического и социального развития станет на ближайшие дни Сочи.

По задумке организаторов, в этом году краеугольным камнем подавляющего большинства обсуждений станут национальные проекты. По сути, участникам предстоит создать теоретическую базу для масштабного старта реализации планов правительства.

И в этом начинании у международного форума есть все шансы на успех -- на черноморском побережье соберутся более трёх тысяч человек, в том числе российский премьер-министр, главы субъектов, руководители различных ведомств, а также представители отечественных и зарубежных компаний.

По традиции, частью грядущего мероприятия станет заключение сделок. В этом году по предварительным оценкам, более 500 соглашений на общую сумму 800 миллиардов рублей.

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