Тренер "Реала" Солари: мы верим VAR и тому, что говорят судьи

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал отмененный гол амстердамского "Аякса" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. При этом хозяева открыли счет, но затем гол был отменен после того, как судья воспользовался Системой видеопомощи арбитрам (VAR). Ответная встреча пройдет 5 марта в Мадриде.

"Что касается отмененного гола, то у тренеров нет мониторов, чтобы пересмотреть эпизод, – сказал Солари, которого цитирует Gazeta.ru. — Мы верим VAR и тому, что говорят судьи".

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг не согласился с решение судьи.

"Судьи дали нам несколько разных объяснений — помеха вратарю, офсайд. Я видел повтор, но, возможно, нужно посмотреть еще один — под другим углом. Я не считаю, что это вне игры", — заявил он.