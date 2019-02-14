Япония пересмотрит стратегию мирных переговоров с Россией

Япония пересмотрит стратегию по переговорам с Россией, исходя из понимания, что вопрос мирного договора может потребовать длительного времени.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приступил к пересмотру стратегии, так как понимает, что первоначальный план выйти к рамочному соглашению по мирному договору с Россией на встрече с российским президентом в июне в Осаке неосуществим. Во многом это связано с усилением в России настроений против передачи Курильских островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Jiji​​​.

Встреча 22 января между лидерами двух стран не продемонстрировала заметного прогресса. Поэтому, по словам источников из окружения японского премьера, прийти к чему-то за несколько месяцев по переговорам, которые не двигались долгие годы, это невозможно в принципе.

О смене стратегии, по мнению агентства, говорит и высказывание Абэ на парламентских слушаниях на этой неделе, когда он заявил, что не собирается ограничивать срок переговоров текущим годом.

В то же время это ставит под сомнение реализацию планов Абэ решить вопрос в рамках срока своих полномочий до сентября 2021 года. В его окружении уже обсуждается вопрос о том, что "необходимо подумать, как передать этот вопрос следующей администрации, если переговоры затянутся".

Ранее сообщалось, что, по результатам соцопроса, почти 90% японцев не верят в то, что Синдзо Абэ сможет решить так называемую "проблему северных территорий" с островами Курильской гряды за время нахождения у власти.

Япония требует от России (и напрямую увязывает этот вопрос с подписанием мирного договора) восемь островов: Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду (Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый).

Кстати, второй нерешенный вопрос для Японии – с Соединенными Штатами, которым в свое время японцы отдали на острове Окинава огромную территорию под военную базу. Но пока этот военный "воз" и ныне там. Хотя именно с ликвидацией этой базы увязывал в свое время (1956 год) Советский Союз саму возможность разговора о дальнейшей судьбе Малой Курильской гряды.