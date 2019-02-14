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14 февраля 201908:19

НХЛ. "Питсбург" без Малкина справился с "Эдмонтоном"

В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Питсбург Пингвинз" нанес поражение "Эдмонтон Ойлерз" 3:1. Нападающий"пингвинов" Евгений Малкин участия в матче не принимал.

В предыдущей встрече с "Филадельфие" Евгений был удален до конца матча, после чего был дисквалифицирован на один матч. Поэтому Малкин не смог выйти против "нефтяников". Но "пингвины" смогли одержать волевую победу 3:1 без одного из лидеров.

Гости вышли вперед на пятой минуте после броска Леона Драйзайтля, но во втором периоде все резко изменилось. Броски Брайана Раста и Теодора Блюгера вывели "Питсбург" вперед. На 38 минуте лидер "Эдмонтона" Коннор Макдэвид не реализовал буллит. В конце третьего периода хозяева закрепили успех Джаред Маккан поразил пустые ворота и подвел итог – 3:1.

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