14 февраля 201908:50
Биатлонистка Екатерина Аввакумова в поисках третьей страны
Бывшая биатлонистка сборной России Екатерина Авакумова, которая на протяжении сезона-2017-2018 выступала за команду Южной Кореи, собирается продолжить карьеру, но в новой для себя стране. "Стреляющая лыжница" покинула корейскую национальную сборную в апреле 2018 года.
По информации издания Chosun.Com, Аввакумова не смогла полностью адаптироваться к жизни в новых для себя условиях. При этом в составе команды Южной Кореи она заняла 5-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2017. На Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 лучшим результатом Аввакумовой стало 16-е место в той же "индивидуалке".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Сочи
- ФСБ и ФНС проверяют агрохолдинги в 13 регионах России
- Цеповяза перевели из амурской колонии
- Илон Маск написал русское слово "офигенно"
- Синоптики рассказали, когда ждать настоящую весну
Самое читаемое
-
Популярное в России лекарство от кашля признали опасным для жизни
- Режиссера в Москве убили на глазах его пятерых детей
- Подросток зарубил мать и бабушку, приняв их за демонов
- Дизайнер убивал геев и прятал их тела в садах своих клиентов
- Охранник больницы спустил с лестницы доставленного на скорой пациента. Видео
Вести.Экономика
-
Госдолг США превысил $22 трлн: чем Трамп отличается от Обамы?
- 5 причин, по которым сверхзвуковые самолеты пока не вернулись в гражданскую авиацию
- Угроза новых санкций остановила победный марш рубля
- Противостояние Франции и Италии раскалывает ЕС
- Крупнейшие списания долгов в мировой истории
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
Кроссоверу Mitsubishi ASX подправили "Икс-фейс"
- Объявлены характеристики обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России
- Возрожденный микроавтобус RAF: первые изображения
- Цена "народного" автомобиля в России: еще не роскошь, но все к тому идет
- Близкий космос: на новом Land Rover Discovery – по плато Устюрт
Недвижимость
-
В России исчезнут дачи
- Бизнесмен хотел продать барак под видом новостройки
- Россиян начали штрафовать за отсутствие домов
- Как сэкономить на ремонте
- Женщина осталась без квартиры после разговора с колдунами
- Жалобы на трещины в стенах назвали призывом к перевороту
Вести.Медицина
-
Еда, которая убивает: почему стоит бояться ультраобработанных продуктов
- Говорят ученые: очередность напитков не имеет значения для похмелья
- Высококалорийные десерты иногда способствуют похудению
- 5 веществ, вызывающих самую сильную зависимость
- Аспирин снижает риск развития рака кишечника и не только
Вести в 20.00
-
Встреча на высоте
- Госизмена, бандеровцы и грязные приемы
- Новое лицо ФНС продемонстрировали премьеру Медведеву
Вести-Москва
-
Москву заметает: зимняя сказка или испытание?
- В магазине на востоке Москвы произошла драка со стрельбой
- Столичные студенты стали жертвой масштабной аферы
- В ЦОДД извинились за дорожную ловушку на Волоколамке
- В Музее русского импрессионизма - большая выставка картин Николая Мещерина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Капсулы с микроиглами заменят традиционные инъекции инсулина
- Астрономы уточнили, когда Млечный Путь столкнётся с Туманностью Андромеды
- 2018 год признан одним из самых жарких за всю историю наблюдений
- Новая чувствительная ткань охладит тело в жару и согреет в холод
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Мастер с сайта Profi.ru изнасиловал журналистку в Москве
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате
Сегодня
МИД Молдавии хочет отозвать своего посла из России
8 часов назад
НАСА: марсоход Opportunity утерян
7 часов назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций
06.02.2019 10:15
Сенатор Морозов: для США в Венесуэле остается самый кровавый вариант
7 часов назад
455
"Реал" при помощи VAR обыграл "Аякс" в Лиге чемпионов
8 часов назад
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками
17 часов назад
Военные специалисты покидают Бурейское водохранилище
3 часа назад
Рынок ипотечного кредитования в начале 2019 года: риски и тенденции
7 часов назад
218
"Ложись, бандера": политические козни украинских политиков
7 часов назад
269
IBU заблокировал спонсорский контракт СБР на 100 млн рублей
13 часов назад
Встреча на высоте: что обсудили в горах Путин и Лукашенко
13 часов назад
Время перемен: какой путь выберет Россия
16 часов назад
913
Популярный препарат от кашля оказался опасен для сердца
18 часов назад
Skoda показала электрическое кросс-купе Vision iV
20 часов назад
ГАЗ готовится к выпуску сверхдлинной "ГАЗели NEXT"
21 час назад
Есть вопрос: можно ли есть упавшие на пол продукты
22 часа назад
Москва признана самым "пробочным" городом в мире
23 часа назад
Шорт-трекист Виктор Ан решил возобновить карьеру
13.02.2019 08:19
Как распознать корь и чем она опасна
13.02.2019 04:48
Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича
11.02.2019 11:25
День влюбленных: куда пойти 14 февраля
01.02.2019 09:40