Биатлонистка Екатерина Аввакумова в поисках третьей страны

Бывшая биатлонистка сборной России Екатерина Авакумова, которая на протяжении сезона-2017-2018 выступала за команду Южной Кореи, собирается продолжить карьеру, но в новой для себя стране. "Стреляющая лыжница" покинула корейскую национальную сборную в апреле 2018 года.

По информации издания Chosun.Com, Аввакумова не смогла полностью адаптироваться к жизни в новых для себя условиях. При этом в составе команды Южной Кореи она заняла 5-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2017. На Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 лучшим результатом Аввакумовой стало 16-е место в той же "индивидуалке".