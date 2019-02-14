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14 февраля 201911:00

Кольца, радиусы и диаметры: Москва выстраивает новый транспортный каркас

фото: Михаил Свешников

Москва готовится к качественному транспортному скачку в XXI веке. Сделать его позволит строительство нового железнодорожного каркаса столичного мегаполиса и активная модернизация его городской инфраструктуры. Штрихи нового портрета современного города проявляются постепенно, обретая шаг за шагом реальные черты.

Сочетание скорости и комфорта

В январе 2019 года для москвичей и гостей российской столицы открылась новая железнодорожная станция Карачарово Горьковского направления. Для удобства пассажиров платформу перенесли на 550 метров ближе к платформе Московского центрального кольца (МКЦ) и к выходу строящейся станции метро "Нижегородская". Это сэкономило 10 минут на пересадке.

Но перенос платформы – это только часть инфраструктуры транспортно-пересадочного узла "Рязанский", который будет полностью построен в 2020 году. Здесь будут крытые теплые пассажирские терминалы и быстрые переходы от пригородных поездов к станциям столичной подземки и МЦК. Это позволит перенаправить транспортные потоки, разгрузив центральные вокзалы столицы.

Пройти Москву, не замочив ног

Запуск в эксплуатацию в конце 2018 года станций Верхние Котлы МЦК и МЖД – еще один пример интеграции железной дороги с Московским центральным кольцом. Для пересадки пассажиров здесь построены галерейные переходы. Это не только дань урбанистической моде, а прежде всего реализация принципа "сухих ног" — пассажир при пересадке не должен выходить на улицу. И тратить на пересадку больше пары-тройки минут.

Москва похожа на слоеный пирог

"Мы добились интеграции Павелецкого радиального направления МЖД в МЦК. По сути, станция превратилась в многоуровневый пирог. Внизу — станция Верхние Котлы, а наверху – одноименный остановочный пункт", — рассказал об этом проекте гендиректор "Объединенной строительной компании 1520" Сергей Клевакин.

Связать узлы, чтобы создать быстрые пути

Московское центральное кольцо с уже построенной 31 станцией стало уникальным транспортным проектом не только для Москвы и России, но и для Европы. При его строительстве было уложено 190 километров пути, построено или реконструировано 29 сложных инженерных сооружений. При этом каждая станция – это транспортно-пересадочный узел, который связывает МЦК с метро, наземным общественным транспортом, платформами МЖД и парковками.

До конца 2019 года Московское центральное кольцо и радиальные железные дороги будут полностью совмещены. Уже сейчас готовы 70% объектов для полного совмещения МЦК и МЖД.

Новый мост над Москвой-рекой

Два радиальных направления — Смоленское и Киевское, а также Пресненский и Дорогомиловский районы столицы – вскоре свяжет двухпутная электрифицированная ветка железной дороги. Через Москву-реку "ОСК 1520", входящее в Группу компаний 1520, планирует перекинуть пролетный металлический 300-метровый мост. На этой линии появятся новые станции Поклонная у "Парка Победы", Кутузово у метро "Кутузовская", Камушки и Ермакова роща у Москва-сити.

35 метров над землей

Это уникальный проект, поскольку половина путей, почти 4 километра 300 метров, будет проложена по железобетонной эстакаде над дорогами Третьего транспортного кольца. Поезда по эстакаде над ТТК в районе Москва-Сити пойдут на высоте 35 метров.

Московское кольцо прошьют диаметрами

Такого в Москве еще не было: через центр столицы планируется запустить электрички разных подмосковных направлений. Это проект создания Московских центральных диаметров. Два первых центральных диаметра "Одинцово — Лобня" и "Нахабино — Подольск" будут сданы менее чем через год, уже в декабре 2019 года. На участке между Одинцово и Лобней будет 30 отремонтированных или построенных заново станций, а между Нахабино и Подольском запланированы работы на 26 платформах.

"В настоящий момент мы заканчиваем работы на конечных станциях в Подольске, Лобне, Одинцово и Нахабино, — отметил генеральный директор "ОСК 1520" Сергей Клевакин. — Далее будем двигаться по двум линиям, реконструируя полотна и терминалы станций, некоторые объекты будут построены заново. Всего предстоит сделать около 60 остановочных пунктов".

Акцент будет сделан на удобство пользования и комфорт: здесь учтут интересы маломобильных пассажиров — пожилых, слабовидящих и граждан в инвалидных колясках.

После запуска первых двух диаметров запланировано открытие еще трех: "Зеленоград — Раменское", "Апрелевка — Железнодорожный" и "Пушкино — Домодедово".

Предполагается, что поезда на этих направлениях будут ходить с интервалом в несколько минут, а не часов. Для нужд МЦД уже закуплено 39 новых составов.

Вслед за "Ласточками" полетят "Иволги"

Если на МЦК ходят современные "Ласточки", то на первых двух маршрутах МЦД будут курсировать городские поезда "Иволга". Они спроектированы и собраны полностью в России. "Иволги" идеально подходят для сравнительно небольших по дальности поездок. У поездов плавный ход, они малошумные, хотя развивают скорость до 120 километров в час. При этом составы адаптированы под частые остановки. В вагонах нет тамбуров, широкие дверные проемы, много поручней и места для прохода пассажиров. По техническим параметрам, уровню комфорта и экономической эффективности они соответствует лучшим зарубежным аналогам, а по некоторым показателям даже их превосходят. А в кабине машиниста работает цифровая система управления поездом.

Рассчитаны эти поезда на 40 лет эксплуатации, поскольку кузова вагонов сделаны из стойкой к коррозии стали.

Сотни километров новых путей

Проектные работы в 2018 году велись очень интенсивно. В первую очередь — по строительству 110 километровых путей на радиальных направлениях и реконструкции двух десятков железнодорожных станций, рассказал гендиректор входящего в Группу компаний 1520 "Росжелдорпроекта" Алексей Тихонов.

Радиальные железнодорожные направления и Московское центральное кольцо будут активно развиваться и дальше. До 2023 года на них будут реконструированы и построены 446 километров путей и 221 станция.

Будущее начинается сегодня

Проекты по интеграции столичной и пригородной железнодорожной транспортной инфраструктуры ведутся во многих крупных городах мира — в Барселоне, Берлине, Вене, Мумбае, Париже. Но там эта интеграция складывалась десятилетиями. Московское стремительное развитие транспортной интеграции сравнимо только с проектами в Дубае и Китае.

В 2021 году РЖД запустит по МЦК беспилотные поезда. Основы прорывных городских технологий на транспорте закладываются прямо сейчас.

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