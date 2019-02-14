Тренер "Байера" Бош: можем выиграть в Краснодаре, если покажем свою игру

Голландский наставник немецкого футбольного клуба "Байер" Петер Бош, подопечным которого предстоит старт в весенней стадии Лиги Европы матчем против российского "Краснодара", поделился ожиданиями от игры. Тренер считает, что отсутствие игровой практики у "быков" на руку немцам.

"Конечно, для нас является преимуществом то, что "Краснодар" давно не играл, — цитирует Боша Чемпионат.Ru. – Но русские привыкли, что у них есть зимняя пауза, так что это будет минимальное преимущество. Для "Краснодара" ценно в первую очередь то, что они играют дома".

"Мы не получим очки за одно название "фавориты". Это красивое слово для журналистов и фанатов. Важно только то, как мы будем играть. Мы очень уважаем эту команду. Они хорошо сыграли с "Севильей" и вышли со второго места", — сказал Бош.

"У них отличная команда, у нас также отличный состав, поэтому мы ждем интересной игры. Что касается победы в матче с "Баварией", – секрет простой: нужно забить больше, чем соперник. Мы можем разбить любого соперника, если покажем свою игру", – отметил тренер "Байера".