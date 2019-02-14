На Ставрополье расследуют массовое смертельное отравление газом

На Ставрополье возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после отравления пяти человек угарным газом, сообщается на сайте СК РФ.

По данным СКР, в среду в одном из частных домов села Новомихайловское Красногвардейского района обнаружены тела пяти человек, среди них — девятилетний мальчик​​​. Известно, что все они отравились угарным газом.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ.

После осмотра следователями места происшествия назначен ряд экспертиз. Предварительной причиной трагедии стала неисправность газовой печи.