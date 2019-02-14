Силуанов: власти помогут банкам в случае новых санкций

Российские власти готовы помочь банкам в случае введения новых санкций. Об этом заявил первый вице-премьер Антон Силуанов в ходе Инвестиционного форума "Сочи-2019". Прямую трансляцию форума ведет телеканал "Россия 24".

Силуанов напомнил, что наша страна уже проходила несколько этапов таких санкций. Они были неприятны, но России удалось создать необходимую базу для того, чтобы иметь возможность реагировать на них. По словам вице-премьера, сейчас наблюдается обратный интерес к суверенному долгу РФ со стороны иностранных инвесторов, поэтому санкции в первую очередь ударят по иностранцам.

"Сами себе в ногу выстрелят", — подчеркнул Силуанов.

Кроме того, совместно с ЦБ были созданы необходимые буферы для реагирования на разные ограничения: "Здесь и ликвидность, и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики".

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев в своей колонке для проекта "Правительство онлайн" отметил, что Россию пытаются и будут пытаться остановить, но у российской экономики уже выработался сильный иммунитет к внешним шокам.