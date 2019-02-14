Защитник "Рубина" Сесар Навас завершил карьеру футболиста

Защитник казанского "Рубина" Сесар Навас завершил карьеру футболиста. Сам Навас заявил об уходе в свой 39 день рождения.

Сесар Навас отыграл первую часть сезона в составе "Рубина", но потом решил закончить выступления. Возможно, испанец останется в клубе. Он может стать скаутом команды или войти в тренерский штаб Курбана Бердыева.

Долгие годы Сесар был лидером команды на поле и в раздевалке, выводил команду с капитанской повязкой, служил примером профессионализма для партнеров, всегда был и остается любимцем болельщиков и сотрудников клуба", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте "Рубина". Клуб поблагодарил испанца за долгие годы выступлений и пожелал ему успехов в новом качесте.