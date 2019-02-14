Одну из улиц Уфы назовут в честь Доктора Лизы

Одну из улиц Уфы назовут в честь Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Депутаты горсовета накануне приняли решение, что имя Доктора Лизы присвоят улице в Калининском районе города.

Как напоминает ГТРК "Башкортостан", Елизавета Глинка работала врачом, а также вела большую общественную деятельность. Она занималась гуманитарной помощью сирийцам, помогала детям, которые оказались в эпицентре войны. Посещала Украину и Сирию с гуманитарной помощью. Кроме того, Доктор Лиза входила в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ. Являлась основателем организации "Справедливая помощь".

Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи 25 декабря 2016 года.