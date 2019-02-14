Еду на репетицию: Слепаков опроверг сообщения о своей госпитализации

Шоумен Семен Слепаков опроверг сообщения СМИ о произошедшем якобы резком ухудшении своего здоровья.

"Спасибо всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня все прекрасно, еду на репетицию концерта в Крокусе 17 февраля. Всех с днем Влюбленных! Не болейте", — написал артист на своей странице в Instagram.

"Семен в порядке", — подтвердила РИА Новости его концертный директор Евгения Лазаревская.

Ранее в некоторых изданиях появилась информация о госпитализации Слепакова в одну из больниц. Сообщалось, что причиной обращения к врачам якобы стали проблемы с сердцем.