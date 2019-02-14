РИФ-2019: в Сочи появится "Цифровая долина"

В рамках РИФа в Сочи между фондом "Атом" и администрацией города Сочи будет подписано соглашение по созданию на курорте "Цифровой долины" — Sochi. Digital Valley - для ускоренного запуска IT-проектов.

На создание проекта, разработчиками которого станут россияне и соотечественники из-за рубежа, направят порядка 250 миллионов рублей. Как рассказал глава проекта Антон Немкин, планируется привлечь сотни молодых разработчиков. "Мы можем собрать на одной площадке Sochi. Digital Valley молодые умы и опытных менторов для акселерации проектов", — отметил Антон Немкик.

Сегодня стартовал основной день работы инвестиционного форума. Центральное событие дня — пленарное заседание, которое пройдет под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева. Кроме того, намечены деловые переговоры — стороны подпишут ряд соглашений. Молодым предпринимателям на форуме будет уделено особое внимание.

Как передает ГТРК "Вести Сочи", участники форума намерены подписать более пятисот соглашений на общую сумму восемьсот миллиардов рублей.