Шахматы. Валентина Гунина вышла в лидеры турнира в Сент-Луисе

На представительном женском турнире, который проходит в американском городе Сент-Луис, произошла смена лидера: экс-чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк уступила первую строчку другой россиянке – Валентине Гуниной, которая выиграла две партии подряд.

Гунина в 6-м туре была сильнее немки Элизабет Петц, а в 7-м в принципиальной партии выиграла у американки Ирины Круш, которая вела с россиянками борьбу за лидерство. В свою очередь Костенюк две партии завершила вничью: сначала с Круш, а затем с представительницей Индии Харикой Дронавалли.

Гунина таким образом за два тура до финиша набрала 6 очков из 7 возможных, у Костенюк – 5,5 баллов, у Круш – 4,5, у Дронавалли – 4 очка. Состязания завершатся 16 февраля.