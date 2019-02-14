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14 февраля 201911:13

В Томской области на "зебре" сбили школьницу. Видео

Youtube/Сергей Плешаков

В Томской области на "зебре" была сбита школьница. Девочка резко выбежала перед автомобилем и попала под его колеса.

 

Инцидент произошел сегодня, 14 февраля, в городе Стрежевой на нерегулируемом пешеходном переходе. После аварии школьницу отвезли в больницу.

Официальная информация о состоянии пострадавшей не поступала, однако в социальных сетях очевидцы пишут, что девочка находится в состоянии комы.

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