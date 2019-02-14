В Томской области на "зебре" сбили школьницу. Видео

В Томской области на "зебре" была сбита школьница. Девочка резко выбежала перед автомобилем и попала под его колеса.

Инцидент произошел сегодня, 14 февраля, в городе Стрежевой на нерегулируемом пешеходном переходе. После аварии школьницу отвезли в больницу.

Официальная информация о состоянии пострадавшей не поступала, однако в социальных сетях очевидцы пишут, что девочка находится в состоянии комы.