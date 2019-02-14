Чилийский дайвер прыгнул в океан с вертолета, чтобы спасти утопающих

В Чили семь человек оказались в открытом океане за несколько километров от суши. Чтобы вытащить туристов из воды, спасателям пришлось задействовать вертолет.

Как сообщает "Россия 24", дайвер прыгнул в воду прямо с борта воздушного судна. Сильные волны мешали девочке уцепиться за спасательный крюк, но в итоге все закончилось благополучно. Ребенка и еще шесть человек удалось доставить на берег.