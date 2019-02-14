Гигант A380 уйдет в историю: Airbus хочет отказаться от его производства

Компания Airbus отказывается от производства самого большого в мире серийного пассажирского самолета А380. Поводом стал низкий спрос среди авиакомпаний. В частности, дубайская авиакомпания Emirates сократила закупки в полтора раза, а другие перевозчики и вовсе не заинтересованы в двухэтажном лайнере, передает телеканал "Россия 24".

"Поставки A380 будут прекращены в 2021 году", — указывается в сообщении компании.

Впрочем, эксперты считают, что А380 останется флагманом европейской гражданской авиации как минимум до 2030 года. Авиакомпаниям, в парках которых будет снятый с производства самолет, волноваться не стоит: производитель обещает обслуживание лайнеров в полном объеме.

На пике спроса Airbus производила 30 самолетов A380 в год, но очень недолго. Затем компания последовательно сокращала выпуск этой модели. В 2018 году было выпущено уже только 12 самолетов.