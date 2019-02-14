Спасенного из-под обломков рухнувшего дома Ваню Фокина выписали из больницы

Спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома Ваня Фокин выписан из московской больницы, передает ТАСС. Пациента с мамой провожал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и директор НИИ Валерий Митиш.

Семью Фокиных встретили сотрудники скорой помощи и МЧС и вручили матери ребенка цветы. "Ваню лечила вся страна, это большая командная работа — и спасатели, и те, кто перевозил, и сотрудники клиники. Счастье — видеть его в таком состоянии, большего в жизни, наверное, не надо", — сказал Леонид Рошаль.

Как сообщалось, одиннадцатимесячный малыш находился под завалами 35 часов при температуре — 25 градусов. Ваню вызволили спасатели более чем через сутки после обрушения дома. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переохлаждение и обморожение, сочетанные травмы. В Москву Ваню доставили спецбортом. 16 февраля мальчику исполнится год.

Ранним утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в одном из подъездов 10-этажного жилого дома произошло обрушение перекрытий, погибли 39 человек. В первые часы спасателям удалось спасти 18 человек, еще шестерых, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы.