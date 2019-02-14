Фонд "В защиту праву заключенных" включен в список иноагентов

Фонд "В защиту прав заключенных", созданный Людмилой Алексеевой и Львом Пономаревым, включен в реестр иностранных агентов, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции.

Факт соответствия фонда признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, был выявлен в ходе внеплановой проверки документов.