Умер певец Сергей Захаров

В Москве ушел из жизни известный советский и российский эстрадный певец Сергей Захаров. Народному артисту России было 68 лет.

"Он умер от сердечной недостаточности", — рассказал ТАСС информированный источник.

Когда и где состоятся прощание и похороны, пока не определено.

Одним из самых популярных молодых исполнителей на советской эстраде Сергей Захаров стал в 1974 году после получения первой премии на международном конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии и "Сопот-1974" в Польше.

А в 1975 он снялся в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки", где сыграл одну из главных ролей – это принесло ему еще большую славу.

За свою жизнь певец побывал с гастролями в 43 странах мира, выступая с программой русской романтической музыки, произведениями Чайковского, Рахманинова, Глинки, с ариями из оперетт.