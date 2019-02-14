Новые санкции США Песков назвал рэкетирскими нападками и оголтелой русофобией

Надеяться на то, что американские парламентарии избавятся от русофобии, пока не стоит, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя подготовку новых антироссийских санкций, он отметил, что "теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему".

Американские законодатели больны "оголтелой русофобией", и надеяться "хотя бы на устойчивую ремиссию" пока не стоит.

Русофобия, царящая в американском конгрессе, базируется на эмоциях, а не на экспертных данных, подчеркнул Песков. В противном случае речи о некоем дестабилизирующем российском влиянии в Сирии не шло бы, а наоборот – призналась бы ключевая роль России в спасении региона от терроризма.

13 февраля американские сенаторы внесли законопроект, который, если его примут, приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России и против российского госдолга. Наказывать Россию в этот раз будут за "вмешательство в выборы США", за "злонамеренное влияние в Сирии" и "за агрессию на Украине".

Песков отметил, что зачастую инициаторами таких законопроектов становятся политики, находящиеся в плену русофобских эмоций и не понимающие, о чем на самом деле идет речь.

Новый же антироссийский проект преследует в том числе и цель вытеснить российские компании с мирового рынка, то есть за эмоциями стоит и "конкретный прагматичный торговый подход", пояснил пресс-секретарь президента. Россия с этим не согласна и считает это неприемлемым.

Российское правительство уже приняло ряд мер от американских "рэкетирских нападок", добавил Песков. Он напомнил, что экономика РФ уже "давно живет под теми или иными санкциями" и научилась сохранять стабильность в этих условиях.