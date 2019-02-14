Путин может провести тренировку с членами сборной России по дзюдо

По окончании рабочего дня в Сочи президент России Владимир Путин надеется выйти на татами с членами российской сборной по дзюдо, передает ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин давно вместе с ними не тренировался. "Может быть, будут и детишки из школ дзюдо", — добавил пресс-секретарь президента, отметив, что пока это входит в планы В.Путина, однако спрогнозировать продолжительность трехстороннего саммита пока невозможно.

"По крайней мере, президент планирует такое спортивное завершение сегодняшнего дня", — заключил Песков.

Также Песков сообщил, что в четверг главы Белоруссии, России, Ирана и Турции могут провести совместную встречу в Сочи.

По словам пресс-секретаря российского лидера, белорусский президент Александр Лукашенко планирует присоединиться к коллегам после завершения трехстороннего саммита, передает РИА Новости.

В ходе встреч Путин обсудит с президентами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Хасаном Рухани дальнейшее развитие двухсторонних отношений, после чего состоится трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран. Президенты рассмотрят варианты совместного урегулирования и стабилизации ситуации в Сирии.

Песков отметил, что после трехсторонней встречи Путин, Эрдоган и Рухани проведут совместную пресс-конференцию.