На "Атоммаше" в Волгодонске запустят сборку комплектующих для ветроэнергетики
На заводе "Атоммаш" в Волгодонске запустят сборочное производство узлов и агрегатов ветроустановок. Контракт о старте производства подписали сегодня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, гендиректор компании "НоваВинд" Александр Корчагин и представитель Red Wind B.V. Антон Ковалевский на РИФе.
Новое производство даст более 250 новых рабочих мест. Планируется выпуск 80 комплектов в год. Тридцать комплектов ежегодно будет оправляться на экспорт. Отработку техпроцессов, контрольную сборку и тестирование компонентов запустят к осени. Ввод в эксплуатацию нового производства намечен на конец 2019 года.
Как рассказал ГТРК "Дон-ТР" губернатор Ростовской области Василий Голубев, на территории области появится второй завод после запущенного в конце прошлого года на "Красном Котельщике". "Принципиальная задача — к концу текущего года в регионе должны появиться несколько ветропарков", — подчеркнул губернатор.
Российский инвестиционный форум открылся сегодня в Сочи. В медиацентре Олимпийского парка Донской регион продвигает тему развития портовой инфраструктуры и представляет проекты более чем на четыреста девяносто миллиардов рублей. Главная тема инвестфорума в этом году — национальные проекты, а слоган области на экспозиции — "Ростовская область — тихая гавань для инвесторов".
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