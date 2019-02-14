Глава Роспотребнадзора хочет законодательно запретить талию больше 90 сантиметров

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала большое интервью РИА Новости, в котором рассказала о том, что намерено инициировать или предпринять ведомство в рамках реализации ряда нацпроектов.

В частности, в рамках нацпроекта "Демография" Роспотребнадзор внедрит систему мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах.

Кроме того, планируется создать образовательные программы по питанию для детей и взрослых.

В этом интервью Попова сказала, что прирост заболеваемости ожирением в России с 2022 года должен снижаться ежегодно на 5 процентов.

Кроме того, глава ведомства заявила, что с ожирением населения в России можно бороться и так, как это делают в Японии.

Там, например, законом запрещено иметь талию более 90 сантиметров. Попова подразумевает "Метабо-закон", согласно которому каждый гражданин Японии в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год.

Если во время такого ежегодного осмотра будет найден человек, талия которого превышает допустимый законом обхват, то он обязан посещать регулярные сеансы консультирования.

При этом штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье своих работников, могут достигать 19 миллионов долларов.

Кроме того, Попова в данном контексте вспомнила и опыт Новой Зеландии. Там желающий получить гражданство должен предъявить справку о том, что его индекс массы тела не превышает 35.

В этой стране считают, что люди с высоким индексом массы тела не отвечают нормам национальной политики здравоохранения – они несут риски (в том числе финансовые) для системы охраны здоровья.