Черно-белый экран смартфона помогает справиться с прокрастинацией

Программист из США Меган Гольштейн рассказала, что переключение экрана смартфона в монохромный режим позволило ей перестать быть зависимой от гаджетов и Интернета, сообщает Better Humans.

По словам Гольштейн, она давно хотела справиться со смартфон-зависимостью, но ничего не помогало. Женщина удаляла приложения, отключала уведомления, покупала чехлы, закрывавшие экран, однако неизбежно возвращалась к смартфону каждые 10-15 минут.

Единственный способ, который ей помог, стал перевод экрана телефона в черно-белый режим. Эффект был весьма неожиданным, американка сначала испытала сильное облегчение, а затем тревогу.

"Я наконец начала видеть окружающий мир, словно надела внутренние солнцезащитные очки. Это ощущение было пугающим", — отметила Гольштейн.

Программист рассказала, что особенно непривычно было переписываться с людьми в черно-белом режиме.

"Мне казалось, я общаюсь с бледными картинками, а не с людьми", — заявила американка.

Вскоре, однако, перевод экрана в монохромный режим начал приносить свои плоды. Гольдштейн перестала тратить время на чтение лент "Твиттера", "Фейсбука" и "Инстаграма".

Яркие экраны смартфонов друзей начали казаться Гольдштейн нелепыми и мультяшными.

Чтобы перевести экран айфона в монохромный режим, нужно зайти в настройки, кликнуть "Основные", перейти в "Универсальный доступ" и включить "Оттенки серого".

На Android-смартфонах необходимо сначала активировать режим разработчика: ("Настройки" — "Система" — "О телефоне" — "Номер сборки"). После этого нужно вновь перейти в "Настройки", далее нажать "Система", а потом — "Для разработчиков". В разделе "Аппаратное ускорение визуализации" нужно нажать "Имитировать аномалию" и выбрать "Монохромный режим".