Дипломат скончался в здании МИД РФ

Скончался российский дипломат Олег Кривов. Смерть своего сотрудника подтвердили в МИД РФ.

В ведомстве сообщили РИА Новости, что некролог будет опубликован позднее.

Олег Кривов умер в здании МИД. 68-летний дипломат занимался проблемами соблюдения правил распространения оружия. По информации радиостанции "Говорит Москва", его тело было обнаружено в туалете. По предварительным данным, мужчина скончался из-за сердечного приступа