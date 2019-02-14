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14 февраля 201913:40

Торопившийся водитель устроил массовое ДТП в центре Петербурга

ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Три человека получили серьезные травмы в результате столкновения четырех машин в центре Санкт-Петербурга. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

 

Авария произошла в 01:50 14 февраля на углу Невского проспекта и улицы Марата. На кадрах видно, как белый Hyundai Solaris на высокой скорости вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил Volkswagen Polo. После столкновения "кореец" оказался на встречной полосе, где зацепил Opel Astra и Volvo.

Девятнадцатилетний виновник аварии, по данным "Дорожного инспектора", получил тяжелые травмы, его пассажир попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. За жизнь водителя каршерингового Volkswagen сейчас борются врачи.

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