Торопившийся водитель устроил массовое ДТП в центре Петербурга

Три человека получили серьезные травмы в результате столкновения четырех машин в центре Санкт-Петербурга. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Авария произошла в 01:50 14 февраля на углу Невского проспекта и улицы Марата. На кадрах видно, как белый Hyundai Solaris на высокой скорости вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил Volkswagen Polo. После столкновения "кореец" оказался на встречной полосе, где зацепил Opel Astra и Volvo.

Девятнадцатилетний виновник аварии, по данным "Дорожного инспектора", получил тяжелые травмы, его пассажир попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. За жизнь водителя каршерингового Volkswagen сейчас борются врачи.