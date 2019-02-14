Накануне Дня влюбленных в Якутии нашли алмаз в форме сердца, которому 300 миллионов лет

Символичный подарок преподнесла природа накануне Дня всех влюбленных, который во многих странах мира отмечают 14 февраля.

Незадолго до этого праздника – 23 января — на кимберлитовой трубке "Удачная" в Якутии был найден алмаз массой 65,7 карат, который по форме напоминает сердце.

Драгоценный камень, как говорится в сообщении на сайте компании "АЛРОСА", обладает высокими качественными характеристиками., а возраст его, по оценкам специалистов, насчитывает свыше трехсот миллионов лет.

Член правления компании Евгений Агуреев пояснил, что в природе крайне редко встречаются алмазы с узнаваемой формой, которые напоминали бы какой-либо предмет или символ.

По его словам, "большинство алмазов либо имеют форму октаэдра, либо вообще не имеют выраженной формы".

"Появление алмаза в форме сердца, особенно в преддверии Дня всех влюбленных, кажется символичным подарком природы не только для нашей компании, но и для всех влюбленных пар", — говорит Евгений Агуреев.

Специалистам теперь предстоит детально изучить и оценить эту драгоценную и удивительную находку.