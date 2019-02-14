В Петербурге создали "беспилотник" для изучения подледного пространства Арктики

Петербургские инженеры готовят для Арктики новейший подводно-надводный исследовательский аппарат под названием "Тень". Он сможет изучать подледные пространства Севера. И самое главное — делать это практически круглый год.

"Разработчики называют этот аппарат глайдером или подводным планером, из-за схожести принципа движения. Он не быстрый, скорость — меньше четырех километров в час, но очень экономичный", — сообщает корреспондент ГТРК "Санкт-Петербург" Михаил Дубков.

Вместо привычных винтов у глайдера — две баллистические камеры, одна находится на корме, вторая — на носу. Когда они наполняются водой — планер уходит вниз. Крылья создают подъемную силу, и погружение идет под углом. Точно также происходит и всплытие, поэтому аппарат движется по синусоиде.

В режиме автономной работы он может находиться в зоне патрулирования до полугода и заходить далеко под арктический лед. "Тень" многократно испытывали в реальных условиях, но пока не в Ледовитом океане. Во время тестов он ни разу не сбился с курса.

Масса глайдера — 150 килограммов. Треть отсеков — это так называемый свободный объем, который можно заполнить чем угодно. Например, комплексами экомониторинга, датчиками для изучения течений, эхолокаторами и даже оборудованием для сейсморазведки. Глайдер может определить в воде углеводороды и передать сигнал наверх. По мнению инженеров, это в разы сократит расходы на поиск и разработку новых месторождений нефти или газа.

Руководить такими планерами будет "Тень-2". Аппарат сможет работать как в режиме надводного судна, так и субмарины. Его скорость превысит 30 узлов. Он будет доставлять глайдеры в район патрулирования и дальше корректировать их работу. По сути, являясь диспетчером между разведчиками и кораблями управления.

По словам ученых, при появлении "Тени-2" экспедиции на Северный полюс можно будет проводить ежегодно и без участия людей. Но случится это еще не скоро, впереди у инженеров строительство прототипов, испытания и дополнительные расчеты. Если все пойдет хорошо, то первая "Тень" погрузится в воды Арктики через 5 лет.