В Риме подрались фанаты "Лацио" и "Севильи"

В преддверии матча Лиги Европы между итальянским "Лацио" и испанской "Севильей" в Риме произошли столкновения болельщиков двух команд. В результате беспорядков пострадали пять человек.

Болельщики "Севильи" смотрели в кафе трансляцию матча Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Реалом", когда на них напала группа фанатов "Лацио". Возникла потасовка с участием 50 человек. Пять человек – четыре испанца и один американец получили колотые и резаные раны. Но угрозы жизни и здоровью не существует.

Это не первое столкновение фанатов, случившееся в эти дни. В среду вечером в Киеве болельщики германского "Айнтрахта" подверглись нападению неизвестных.