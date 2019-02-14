"Любовь — важная часть жизни": Медведев поздравил участников форума с 14 февраля

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил участников Российского инвестиционного форума с Днем святого Валентина, заявив, что любовь — важная часть жизни. Форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Прямую трансляцию ведет телеканал "Россия 24".

Глава правительства отметил, что работы "непочатый край", но мы не должны забывать о том, что мы живем здесь и сейчас. И хотя, по его словам, все по-разному относятся к 14 февраля, "любовь — очень важная часть нашей жизни".

"Поздравляю всех с Днем влюбленных", — сказал Медведев, завершая пленарную сессию форума.