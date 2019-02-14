Военные определились с обликом нового бомбардировщика-ракетоносца

Облик и характеристики перспективного авиационного комплекса дальней авиации, или ПАК ДА, согласованы с Министерством обороны РФ. Начинается этап подготовки первых образцов, соответствующие документы подписаны, сообщил агентству "Интерфакс" собственный источник в военном ведомстве.

Разработкой нового боевого самолета занимается "Туполев". Опытная боевая машина должна выйти из цехов предприятия в 2021-2022 годах. На данный момент известно, что ПАК ДА будет построен по схеме "летающее крыло", то есть без вертикального и горизонтального стабилизаторов и хвостового оперения.

Новый самолет сможет нести больше оружия, чем нынешние стратегические и дальние бомбардировщики. Кроме того, принято решения делать самолет дозвуковым. Таким образом машина получится экономичнее более быстрых стратегов. А прорывать ПВО врага на высокой скорости ей все равно не нужно, так как основным оружием ПАК ДА станут высокоточные крылатые ракеты с дальностью пуска до 5-6 тысяч километров.

Ранее вице-премьер правительства Юрий Борисов заявил, что ПАК ДА поднимется в воздух примерно в 2026 году, а в серию пойдет после 2028 года. Он заменит Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3.