КХЛ. "Салават Юлаев" во Владивостоке уступил "Адмиралу"

Двумя матчами на Дальнем Востоке стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Во Владивостоке местный "Адмирал" принимал "Салават Юлаев" из столицы Башкортостана. Гости, которые обеспечили себе место в плей-офф не были настроены бороться за победу и уступили – 0:3.

При этом "моряки" забили все три гола уже в первом периоде. Счет открыл Воронин, затем отличился Поляк, а на 15-й минуте шайбу забросил Глазачев. Тогда показалось, что гостей ждет разгром, но в дальнейшем обе стороны сыграли "от результата": хозяевам преимущество казалось комфортным, а юлаевцы постарались не допустить совершенного разгрома.