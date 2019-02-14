Королевское ДТП: против принца Филипа обвинения выдвигать не будут

Британская прокуратура не будет выдвигать обвинения в связи с ДТП против супруга королевы Елизаветы II принца Филипа, передает ТАСС.

Прокуроры изучили материалы дела, включая степень ответственности возраст водителя и тот факт, что он сдал водительские права, и решили, что судебное преследование "не будет отвечать общественным интересам", говорится в заявлении ведомства.

Прокуратура подчеркнула, что установление вины – задача суда. Кроме того, если в деле откроются новые обстоятельства, решение может быть пересмотрено.

17 января 97-летний принц Филип попал в ДТП на оживленном перекрестке неподалеку от королевского поместья Сандрингем. Принц не пострадал, хотя его машина перевернулась. Водитель и пассажир другой машины получили легкие травмы.

Супруг королевы извинился за то, что, выезжая на главную дорогу со второстепенной не заметил машину, с которой и столкнулся позже.

10 февраля Букингемский дворец объявил, что принц Филип решил сдать свои водительские права.