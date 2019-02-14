Пассажиры раскачали подмосковную электричку ради спасения застрявшего мужчины

Пассажиры вечерней электрички в Подмосковье переквалифицировались в спасателей и совместными усилиями вытащили застрявшего между платформой и поездом мужчину. Очевидцы сняли на видео всю операцию.

Инцидент произошел около 11 часов вечера 13 февраля на станции Долгопрудная. На выходе из электрички мужчина поскользнулся и упал в проем между платформой и вагоном, получил травму и не смог самостоятельно выбраться.

На помощь ему пришли полицейские и другие пассажиры, выбравшиеся на платформу через кабину машиниста: пока одни раскачивали вагон, другие вытаскивали пострадавшего.

Очевидцы утверждают, что мужчина мог получить травму позвоночника, но достоверной информации о состоянии его здоровья нет.