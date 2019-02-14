Генпрокуратура Узбекистана опровергла, что дочь экс-президента оставлена без медпомощи

В Генеральной прокуратуре Узбекистана опровергли заявления о том, что на старшую дочь бывшего президента страны Ислама Каримова Гульнару Каримову оказываются давление и ее лишают медицинской помощи.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали в генпрокуратуре республики.

Тем самым в надзорном ведомстве опровергли информацию, которую на своей странице в Instagram распространил сын Гульнары Каримовой Ислам Каримов-младший. Он рассказал, что его 46-летней матери, отбывающей заключение по обвинению в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, отказывают в медпомощи.

В августе 2015 года она была приговорена к пяти годам колонии. Сумма причиненного ею ущерба оценили в почти два миллиарда долларов. В 2017 году Генпрокуратура страны сообщила, что против Каримовой выдвинуты и другие обвинения.