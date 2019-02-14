Мужчина угнал грузовик, чтобы добраться до любимой, но уехал в другую сторону

В Краснодаре мужчина угнал грузовую "Газель", которую сотрудники городского предприятия по благоустройству на несколько минут оставили у остановки общественного транспорта.

Задержать автомобиль полицейским удалось на трассе М4 "Дон". Угонщиком оказался молодой человек.

"Он пояснил, что планировал доехать до своей возлюбленной, проживающей в городе Лабинске, но перепутал направление движения и уехал в другую сторону", — рассказали РИА Новости в управлении МВД по городу.