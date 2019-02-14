Суд Киева вернул полномочия главе минздрава Украины

Окружной административный суд Киева вернул полномочия Ульяне Супрун, ранее отстраненной от исполнения обязанностей главы минздрава, передает РИА Новости.

Супрун отстранялась от работы на время разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, обвинявшего ее в некомпетентности​​​. Украинский кабмин подал жалобу на решение суда.

По словам Супрун, работа ведомства из-за судебной тяжбы работа минздрава была заблокирована.

Суд отказал кабмину в жалобах, однако по своей инициативе отменил предыдущее решение, так как кабмин самостоятельно урегулировал вопрос полномочий Супрун.

Ранее украинское правительство позволило Супрун вернуться к исполнению обязанностей главы минздрава, несмотря на решение суда о ее отстранении.

По данным минздрава, распоряжение дает возможность разблокировать наиболее критические вопросы работы ведомства. Распоряжение правительства разрешает утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы.