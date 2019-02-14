Василия Ланового "Победа" не пустила в Ростов-на-Дону

С рейса из Москвы в Ростов-на-Дону снят народный артист СССР Василий Лановой. Причиной стало то, что кофр и один из чемоданов артиста, спешащего на два концерта, превысили требования авиакомпании к размеру ручной клади. Лановой платить не отказывался. Но денег с него сотрудник "Победы" брать не стал, да и разговаривать с ним тоже.

В итоге, сообщает РИА Новости, Василий Лановой опоздал на посадку. Ему пришлось покупать билеты на следующий рейс.

Запрет авиакомпании "Победа" бесплатно провозить в салоне личные вещи кроме разрешенной ручной клади в конце декабря 2018 года признал незаконным Мосгорсуд. Верховный суд России также добавил, что куртки, цветы и лекарства не представляют опасности для полетов.

Тогда авиаперевозчик-лоукостер предложил своим пассажирам два варианта на выбор.

Если пассажир хочет взять с собой в салон вещи из утвержденного Федеральными авиационными правилами списка, то вдобавок к ним можно провезти только один предмет весом до 10 килограммов и габаритами 36 сантиметров в длину, 30 сантиметров в высоту и 4 сантиметра толщиной!

"Победа" оставила для пассажиров возможность воспользоваться предыдущей редакцией правил перевозчика. Они разрешают взять в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но только в рамках габаритов, которые установлены производителем самолета — 36 сантиметров в длину, 30 сантиметров в высоту и 27 сантиметров в толщину.