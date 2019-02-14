Путин: отношения между РФ и Ираном развиваются плодотворно и динамично
Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Ирана в сирийское урегулирование, а также выразил надежду на новый импульс в развитии двусторонних отношений.
Как передает ТАСС, об этом глава государства рассказал во время встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани во время двусторонней встрече на полях саммита по Сирии в Сочи.
Путин подчеркнул, что Москва и Тегеран работают скоординированно и напряженно по многим вопросам и подчеркнул, что сегодня пойдет разговор в трехстороннем формате, с участием президента Турции Реджепа Эрдогана.
По мнению российского президента, отношения РФ и Ирана развиваются динамично, планы реализуются. Так, по данным Путина двусторонний товарооборот между странами за январь-ноябрь 2018 года увеличился на 7,5% до 1,5 миллиардов долларов. Продвигаются и масштабные совместные проекты в ядерной энергетике, в нефтегазовом секторе и других областях.
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