Пять человек пострадали из-за турбулентности во время полета в США

Два пассажира и стюардесса американской авиакомпании Compass Airlines попали в больницу с многочисленными травмами в результате сильной турбулентности во время полета из калифорнийского округа Ориндж в Сиэтл, сообщает Kiro 7. Последствия "небесной встряски" сняли на видео.

Crazy turbulence and injuries, but the @delta crew handled it perfectly, even the emergency landing. pic.twitter.com/NoJWLp5GUv