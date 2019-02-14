Оздоровительный флешмоб "10 тысяч шагов" прошел в Сочи

Флешмоб, посвященный проблемам сердечно-сосудистых заболеваний, прошел в Сочи. Акцию "10 тысяч шагов к жизни", в которой приняли участие около 1000 человек, провели в Олимпийском парке.

Символ флешмоба — красное сердце — привез на курорт главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия и вручил его вице-мэру Сочи Марине Бралюк. Ходьба благоприятно влияет на здоровье человека, работу его сердца и сосудов. Врачами уже доказано, что ходьба два часа в неделю может увеличить продолжительность жизни на 10 лет, прокомментировал акцию Лео Бокерия.

Врачи уже давно пытаются разными способами привлечь внимание россиян к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. На этот раз каждый желающий принять участие во флешмобе должен сделать фотографию с сердцем, затем опубликовать фото в соцсетях с хештегом акции и в течение 24 часов передать другому.

Кстати, акция "10 тысяч шагов к жизни" проходит в Сочи не в первый раз. С каждым годом участников становится больше, передает ГТРК "Вести Сочи".