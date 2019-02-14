Венедиктов высказался за эксперимент по электронному голосованию на выборах

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов считает необходимым провести эксперимент по электронному голосованию. Этот вопрос нуждается в широком общественном обсуждении, написал он в своем Telegram. Подобное голосование возможно в сентябре 2019 года на выборах в Мосгордуму.

Такое голосование надо проводить экспериментально — в одном округе по выбору, сохраняя возможность голосовать обычным способом — с помощью бумажного бюллетеня, считает Венедиктов. Он отметил, что для электронного голосования на выборах потребуется изменить федеральное и городское законодательство, а также провести консультации со специалистами в области кибербезопасности.

Нужны широкие политические консультации с максимальным количеством политических партий, ассоциаций и движений, собирающихся принять участие в выборах.

По его словам, голосование по этому вопросу в эфире "Эха Москвы", хотя и нерепрезентативное, дало 83 процента сторонников эксперимента, на сайте радиостанции 59 процентов выступили за эксперимент, 30 — против, 11 не определились.