"Викинг" и морской "Панцирь" впервые покажут за рубежом

Российскую зенитную ракетную систему "Викинг" впервые покажут за рубежом. ЗРК привезут на выставку IDEX-2019, которая пройдет в Абу-Даби 18 и 19 февраля. Об этом газете "Красная звезда" рассказали в пресс-службе концерна "Алмаз-Антей".

"Викинг" – это экспортное название ЗРК "Бук" самой современной модификации "М3". Новый комплекс заметно превосходит своих предшественников. Например, радиус действия достигает 65 километров, количество целей, которые одновременно может обстрелять одна пусковая установка, увеличилось до 6.

Плюс к "Викингу" можно подключить пусковые установки от комплекса "Антей-2500", чьи ракеты имеют радиус перехвата около 130 километров. Важное конкурентное преимущество — новый ЗРК стабильно работает даже с радиолокационными станциями зарубежного производства.

Также посетители IDEX-2019 увидят новейшую российскую морскую ЗРАК "Панцирь-МЕ". От сухопутной версии отличается сильно. Во-первых, ракет стало меньше: не 12, а 8. Во-вторых, вместо пары 30-миллиметровых автоматических орудий зенитный ракетно-артиллерийский комплекс получил две 6-ствольных пушки такого же калибра. Скорострельность каждой — около 4 тысяч снарядов в минуту.

Максимальная дальность перехвата зенитной ракетой морского "Панциря" составляет 20 километров. Вблизи воздушная цель будет гарантировано уничтожена из скорострельных пушек.