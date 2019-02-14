Александр Головин приступил к тренировкам

Полузащитник "Монако" Александр Головин приступил к индивидуальным занятиям. В воскресенье российский легионер получил повреждение в матче последнего тура с "Монпелье".

Врачи диагностировали у Александра ушиб голеностопа и микротрещину лодыжки. После нескольких дней вынужденного отдыха Головин приступил к занятиям по индивидуальной программе. Однако участие Александра в ближайшем матче против Нанта" исключено.

Головин пришел в "Монако" из ЦСКА прошлым летом после чемпионата мира. В нынешнем сезоне Александр сыграл 21 матчей, в которых забил два мяча.