Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Киру Тигину

4 февраля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Киры Тигиной из Уфы. У девочки синдром Шерешевского – Тернера. Это редкое и тяжелое хромосомное заболевание, проявляющееся аномалиями развития организма и низкорослостью. Кира заметно отстает от своих сверстниц по росту, что доставляет ей дополнительные мучения. Единственный способ компенсировать заболевание – принимать дорогой препарат омнитроп, гормон роста.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (242 281 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru и rusfond.ru собрали 225 934 руб. 35 112 руб. собрали телезрители программы "Вести-Башкортостан". Всего собрано 261 046 руб. Мама Киры благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".